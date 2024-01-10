سان جيرمان يبدأ التفاوض مع هدف برشلونة

2024-01-10 17:10:18 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الأربعاء، بأن جوشوا كيميتش، نجم وسط بايرن ميونخ، بدأ يتفاوض مع ناديه الجديد.وينتهي عقد كيميتش مع بايرن، بنهاية الموسم المقبل، ومن المحتمل رحيله في صيف 2024.وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن كيميتش بدأ يتفاوض مع باريس سان جيرمان من خلال وسطاء.وأضاف التقرير، أن باريس كان يأمل في حسم الصفقة هذا الشهر، لكن بايرن يتمسك ببقاء لاعبه حتى نهاية الموسم، على أقل تقدير.ورفض ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، التعليق على أنباء اهتمام ناديه بضم كيميتش.وقال في مقابلة صحفية مع شبكة "RMC Sport" الفرنسية: "إنه لاعب في بايرن ولديه عقد ونحن نحترم ناديه".لكن الحقيقة هي أن لويس إنريكي، مدرب باريس، أعطى موافقته على ضم كيميتش، وتمت مفاتحة اللاعب في الأمر.وأشار التقرير، إلى أن" بايرن قدم أكثر من عرض لكيميتش من أجل التجديد، لكن اللاعب رفض لأنه غير مقتنع بالمشروع الرياضي للنادي".وارتبط اسم كيميتش بالرحيل إلى برشلونة، في الصيف الماضي، لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، لكن بايرن رفض مناقشة الفكرة.وعلى الرغم من استمرار اهتمام برشلونة، لكن إتمام الصفقة لن يكون سهلا على الإطلاق، في ظل أزمة النادي المالية.