المالية الاتحادية: ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية لوزارتنا 

2024-01-10 17:11:41 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكدت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، أنها عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد كافة الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني المعنية بالملف، مبينةً في الوقت ذاته أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ ان لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عدداً من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة"