وزير العمل يثمن دور الشرطة العراقية في عيدها

2024-01-10 17:26:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ثمن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024) دور الشرطة العراقية في عيد تأسيسها.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان الأسدي "ألتقى آمر وعددا من قوة حماية الوزارة من الشرطة وقدم التهاني لهم بمناسبة عيد الشرطة الـ102".

وأكد الأسدي، ان "الشرطة هي الأقرب الى المجتمع وهم يتحملون اعباءً كبيرةً تقع على عاتقهم بالدرجة الأولى أمن الوزارة".

وقدم وزير العمل "الشكر والتقدير لجميع المنسوبين من قوة أمن حماية الوزارة لدورهم الكبير في استقبال المواطنين،" مضيفاً "انهم جزء من منظومة وزاره الداخلية، التي حققت بطولات كبيرة في مقارعة الارهاب وقدموا آلاف الشهداء والجرحى، ويجب على الجميع تثمين واستذكار هذا التضحيات".



