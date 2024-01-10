2024-01-10 17:44:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء، أن العمل جار على تحويل إصدار إجازات البناء الكترونياً في جميع الدوائر البلدية خلال هذا العام .وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " أمين بغداد وخلال جولة له ضمن قاطع بلدية الكرادة وبرفقة مدير عام البلدية للاطلاع على المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الدوائر التخصصية التابعة للأمانة في مدينتي الكرادة والزعفرانية ناقش مع دائرة البلدية مشروع تطوير أرض معسكر الرشيد وتحويلها لغابات مستدامة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحويل عائدية الارض الى أمانة بغداد لغرض تنفيذ المشروع ".وأضاف البيان، أن " أمين بغداد وجّه دائرة البلدية بالتعاون مع دوائر أمانة بغداد الأخرى المختصة لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم المدينة ".وتابع البيان أن " أمين بغداد التقى عدداً من المواطنين في مقر بلدية الكرادة للاستماع لمطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم، وبعد توجيهه في وقت سابق بإنشاء استعلامات نموذجية للبلدية تابع الاستعدادات الجارية لافتتاحها خلال أيام قليلة لاستقبال المواطنين بغية تبسيط إجراءاتهم في إنجاز المعاملات الخاصة بهم ".ووجّه أمين بغداد بحسب البيان" بضرورة تفعيل العمل بإصدار إجازات البناء الكترونياً ، مؤكداً بأن "خلال هذا العام سيتم تحويل العمل بإصدار إجازات البناء الكترونياً في جميع الدوائر البلدية".