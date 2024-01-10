رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47

2024-01-10 18:08:00 - المصدر: واع

بغداد- واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مساء اليوم فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47".وأضاف، أن "الفعاليات انطلقت بمشاركة 840 شركة محلية ودولية".