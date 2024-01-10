رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47
2024-01-10 18:08:00 - المصدر: واع
بغداد- واع
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مساء اليوم فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47".
وأضاف، أن "الفعاليات انطلقت بمشاركة 840 شركة محلية ودولية".
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح مساء اليوم فعاليات معرض بغداد الدولي للدورة 47".
وأضاف، أن "الفعاليات انطلقت بمشاركة 840 شركة محلية ودولية".