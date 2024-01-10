الجناة من الشرطة.. كشف جريمة قتل في كركوك اغلقت "قضاء وقدر" قبل 4 سنوات

2024-01-10 18:10:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن بمحافظة كركوك، اليوم الاربعاء، عن كشف جريمة قتل غامضة عمرها 4 سنوات، وطالت حينها امرأة، بعد ان سجلت الوفاة "كقضاء وقدر" ليتبين فيما بعد انها نفذت على يد منتسبين بالشرطة بالاشتراك مع زوجة احدهم.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تمكنت من كشف جريمة قتل في ظروف غامضة حدثت قبل اكثر من اربع سنوات واغلق التحقيق بها في حينها باعتبارها قضاء وقدر ووفاة طبيعية".

واضافت انه "بسواعد الأبطال تم الكشف عن الجناة وتبين انها جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد وليست وفاة طبيعية، وأنها كانت لدوافع مادية وسرقة أموال القتيلة البالغة أربعين مليون دينار عراقي وسبعة الاف دولار أمريكي"، مبينة ان "الجناة من منتسبي الشرطة بالاشتراك مع زوجة احدهم".