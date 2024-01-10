2024-01-10 18:25:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي التركماني محمد البياتي، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، عن ولادة خارطة سياسية لإدارة كركوك خلال 48 ساعة القادمة، قد تتلخص لإدارة كركوك "بالتعاقب" بين المكونات طوال السنوات الأربع المقبلة.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نتائج انتخابات 18 كانون الأول افرزت صورة لعدد مقاعد التكتلات السياسية في كركوك سواء كانت تركمانية او عربية او كردية"، لافتا الى ان "المحافظة وضعها استثنائي وهي تدار من خلال التوافق الوطني دون تهميش اي مكون من مكوناتها الرئيسية".

وأضاف، أن "هناك اجتماعات مهمة ستعقد خلال 48 ساعة القادمة ربما تكون بداية لولادة خارطة سياسية لادارة كركوك وفق مبدأ الشراكة الوطنية وبنسبة عالية"، لافتا الى ان "هناك اراءً متعددة لادارة المحافظة من خلال تقسيم 4 سنوات الى 3 مراحل يكون لكل مكون دور في ملف الادارة من رأس الهرم الى الاسفل، وهو المقترح الاقرب ويحفظ توازن".

واشار الى ان "الاجتماعات المقبلة هي من ستحسم الخيارات، خاصة وان هناك رؤى متعددة لكننا ندعم مبادئ الشراكة وان يكون لكل المكونات الرئيسية دور في رسم مستقبل كركوك".

وفاز تحالف كركوك قوتنا وارادتنا والمكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية المتحالفة معه باكبر عدد من مقاعد كركوك، حيث حصل على 5 مقاعد من اصل 16 مقعدا، ويأتي بعده التحالف العربي بـ3 مقاعد، فضلا عن ذهاب مقعدين لكل من القيادة والديمقراطي الكردستاني والتركمان، ومقعد واحد لتحالف العروبة، وفق ما اظهرته نتائج الانتخابات.