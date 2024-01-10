2024-01-10 18:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024) عن ضبط هدرٍ بالمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة لموادّ دون استخدامها لأكثر من عقدٍ من الزمن.

وأفاد بيان للنزاهة تلقته "بغداد اليوم"، "بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريقاً حول مزاعم هدرٍ للمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة - الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، مضخَّات بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (5) ملايين دولار دون استخدامها".

وبين، إنَّ "الفريق، وبعد استحصال القرار القضائيّ، انتقل إلى مقر الشركة، وقام بضبط أوليَّات العقد المُبرم بين الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة، والخاص بتجهيز (5) مضخَّات مع ملحقاتها كافة بمبلغٍ قدره 4 ملايين و858 ألفاً و745 دولاراً".

وأضاف البيان، إنَّ "المضخَّات وملحقاتها لم تُسْتَخْدَمْ؛ ممَّا عَرَّضَهَا للضرر المباشر؛ نتيجة الاندثار وتركها لفترةٍ تزيد على (13) سنةً دون استعمالٍ" لافتاً إلى، أنَّ "تلك الموادَّ أصابها الصدأ والتآكل في بدنها، ونضوح الزيت منها،" مؤكدةً أنَّ "ذلك أدَّى إلى الهدر في المال العام".

ونوَّه الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد جهة المُقصريَّة".



