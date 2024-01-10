السوداني يفتتح الدورة 47 لمعرض بغداد ويعلن إجراءات تجارية جديدة

2024-01-10 18:40:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، معرض بغداد الدولي بدورته الـ47 بمشاركة دولية واسعة.

وقال السوداني خلال افتتاح فعاليات معرض بغداد الدولي، "أرحب بالأشقاء والأصدقاء والشركات ورجال الأعمال في بغداد السلام".

واشار الى ان "معرض بغداد يمثل أحد أوجه العلاقة بين العراق والدول الصديقة"، موضحا انه "لأول مرة تضع وزارة التجارة الهيكل السلعي للاستيرادات والصادرات".

وتابع رئيس الوزراء، أنه "لا يمكن أن نخلق تنمية دون إصلاح القطاع المصرفي والمالي"، مضيفاً "خرجنا بحزمة إجراءات تسهم في الإصلاح الضريبي".

واضاف ان "اليوم كان يوماً مميزاً حيث وضعنا في الصباح حجر الأساس لإنشاء جسر على نهر دجلة، وقال، "لقد بدأت مسيرة التنمية والعمل من أجل عراق قوي مستقر ومزدهر".

ويشارك في المعرض 850 شركة مختلفة من 20 دولة، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، لوكالة شفق نيوز.

واضاف حنون ان "المملكة العربية السعودية تعتبر الراعي الرسمي للمؤتمر حيث ستشارك بـ140 شركة".

وبين أن "8 دول عربية و12 دولة أجنبية ستشارك في المعرض وهي السعودية والإمارات والأردن ومصر وسوريا وعمان وفلسطين، فيما ستشمل الدول الأجنبية إسبانيا والهند وباكستان وإندونيسيا وتايلند والجيك وأذربيجان والفلبين وغيرها".

وأشار حنون إلى أن "المعرض يستمر لمدة 10 أيام ابتداءً من اليوم وينتهي في 19 من الشهر الجاري"، مؤكداً "نحن نسعى من خلال هذا المعرض لإقامة شراكات حقيقية بين القطاع الخاص العراقي والدولي".