مصرع واصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير مروع في صلاح الدين

2024-01-10 18:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الأربعاء بمصرع شخص وإصابة اثنين من المدنيين بحادث سير جنوب شرقي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيا لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين بحادث تصادم عجلتين على طريق قضاء الدور - تكريت، جنوب شرقي تكريت".

وأضاف أن " المصابين تم نقلهم إلى المستشفى في حين تم نقل جثة الضحية إلى الطب العدلي"، مؤكداً أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".

وتشهد محافظة صلاح الدين، حوادث مرورية مميتة بسبب الاهمال او رداءة الطرق وسوء تنفيذ طرقاتها.