انطلاق فعاليات المسرح العربي بنسخته الـ (14) في بغداد

2024-01-10 19:02:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته الـ (14)على المسرح الوطني في بغداد.وتستمر أعمال المهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح للفترة ما بين 10-18 كانون الثاني الجاري، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين.وقال وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني في كلمته أثناء افتتاح مهرجان المسرح العربي في نسخته الـ14 الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انطلاق المهرجان خطوة رائعة لصناع الحياة على خشبة المسرح الخشبة توصل رسالتهم بكل معانيها من خلال الحركة والكلمة والإيماء والصوت والصورة" .وأضاف، أنه "منذ أن أنشأ الإغريق المسرح وهو جسر رائع لإيصال الرسائل المعبرة بكل تفاصيل الحياة، إلى الأجيال، وأروع القصص وأفضل الكتاب وأسماء تبقى لامعة ما دامت الحياة مستمرة، وكثيرة هي الأسماء ومن تغنوا به على الخشبة".وأضاف أن "المسرح هو تجربة وقصة ومعاناة يتدفق كشلال حياة لا يتوقف أبداً ولو فرضنا أن نستمر بتعريف المسرح لاحتجنا لوقت طويل وطويل بما يضم من معان لها علاقة بحياة الأمم".وقال رئيس الهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله في كلمته بافتتاح مهرجان المسرح العربي بنسخته الـ 14 تابعته وكالة الانباء العراقية (واع):" نتقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على توجيهاته بإعادة إحياء لمهرجان، والشكر أيضا لوزير الثقافة أحمد البدراني الذي حرص على مواكبة كل تفاصيل تحضيرات المهرجان على مدار 10 أشهر".وأضاف، أن" نقيب الفنانين ومدير عام دائرة السينما والمسرح عرفناهما نموذجا للبذل والعطاء ومن المبدعين على خشبات المسارح".وتابع"نحن مسرحيون نبتدع حلمنا من قلب جراحنا ونحن الكلمة حين يبتلع الخوف الألسن وتسكن الأصوات".