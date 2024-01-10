نتائج قرعة دور الـ32 من كأس العراق

2024-01-10 19:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، عن إجراء قرعة الدور الـ 32 لبطولة كأس العراق.وأوقعت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العراق، الميناء في مواجهة سهلة أمام ضيفه الديوانية بملعب الفيحاء في مدينة البصرة يوم 26 كانون الثاني الجاري، فيما تلتحق أندية التصنيف الأول من دوري نجوم العراق وأبرزها حامل اللقب القوة الجوية ببقية الفرق المتأهلة في الدور الـ16 من البطولة".وتلعب الفرق بنظام خروج المغلوب، واللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم النتيجة بعد انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي.وأسفرت قرعة دور الـ32 عن المواجهات الآتية: ( النفط – الحسين، الميناء – الديوانية، نوروز – الاتصالات، البحري – زاخو، القاسم – الجولان، نفط البصرة – المصافي، الرمادي – الكرخ، الناصرية - نفط الوسط، سامراء - أمانة بغداد، الحدود - غاز الشمال، الشرقاط – الفهد، عفك – الصناعة، ديالى - مصافي الجنوب، البيشمركة - الصناعات الكهربائية، الغراف – الكوفة، ميسان – الكرمة ).