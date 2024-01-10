2024-01-10 19:28:27 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، لا يحق مطلقا وضع "سقف اعلى" للانفاق من بطاقات المدينة حصرًا، فيما يخص الدفع واستحصال القوى بالدوائر الحكومية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فأن التوجيه يخص البطاقات المدينة المرتبطة بحساب بنكي، حيث سيتاح لمن يمتلك هذا النوع من البطاقات من المواطنين، بدفع الرسوم والاجور المالية مقابل الخدمات الحكومية في جميع دوائر الدولة دون وجود سقف محدود للانفاق.







