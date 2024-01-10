إطلاق نافذة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين الراغبين بالتعاون مع صندوق استرداد أموال العراق

2024-01-10 19:32:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأربعاء، إطلاقه نافذة إلكترونية تُعنى بتسلم الطلبات من المواطنين الراغبين بالتعاون لاسترداد الحقوق المالية لجمهورية العراق.وذكر الصندوق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أعلن نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان، إنشاء نافذة إلكترونية متاحة لجميع المواطنين في الداخل والخارج للإبلاغ عن الأموال والأصول التي تعود للدولة العراقية و التي حصل عليها الغير (من العراقيين والأجانب) بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه، وكما نصت المادة (2) من القانون رقم 9 لسنة 2012 (المعدل)".وأشار إلى "المكافآت المالية التي يمنحها الصندوق للمخبرين وفقاً للمادة (4/الحادي عشر / أ، ب) من قانون رقم 9 لسنة 2012 (المعدل): أ – منح مكافأة للمخبر بنسبة (10%) على أن لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد، ب – توزيع المكافآت المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عن ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافآت لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال".وأضاف، أنه "للمتعاونين مكافأة مالية كما نصت المادة (4 /سادسا) من قانون رقم 9 لسنـــــة 2012 (المعدل): بإعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد أعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك"، متابعاً، أنه "بالإمكان الدخول إلى النافذة الإلكترونية من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق استرداد أموال العراق (www.ifar.gov.iq)".