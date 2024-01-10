شاهد يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة العامرية: الغيرة العراقية ساهمت باعتقال المنفذ

2024-01-10 20:38:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف شاهد عيان، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، تفاصيل جديدة عن حادثة الاغتيال للسويدي في تقاطع العامرية ببغداد وكيفية القاء القبض على المنفذ.

وقال الشاهد لـ "بغداد اليوم"، إن "عملية اعتقال وتوقيف الجاني سويدي الجنسية الذي قام باغتيال شخص في تقاطع العامرية يحمل الجنسية السويدية ايضا، تمت من خلال "فزعة" المواطنين هناك المتواجدين في تقاطع العامرية ولم تقتصر على عنصر المرور الذي اشيع انه الذي قام باعتراض المنفذ وتسبب باعتقاله".

وأضاف، أن "المنفذ بعد ان قام باطلاق النار حاول الهرب لكن احد الاشخاص قام باعتراضه وتسبب بانقلاب الدراجة النارية واسقاط الجاني، قبل ان يتجمهر اشخاص اخرون من المدنيين للامساك بالجاني ومن ثم تدخل منتسب في الاستخبارات باخذ المسدس".

وتطابقت رواية شاهد العيان، مع ماذكره شاهد عيان اخر انتشرت شهادته عبر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي اكد انه هو من قام بدفع الجاني ومن ثم تدخل رجل مرور ومنتسب بالداخلية باخذ المسدس من الجاني".

وجاءت هذه الشهادات متعارضة نسبيا مع تكريم وزير الداخلية لاحد عناصر المرور من العقود الجدد، لقيامه بالقاء القبض على المتهم واخذ المسدس الذي تم فيه ارتكاب الجريمة، بالتعاون مع الشرطة الاتحادية.