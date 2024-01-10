مخزونات النفط الأمريكية تسجل زيادة بأكثر من مليون برميل

2024-01-10 21:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعصدرت بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام، اليوم الأربعاء، لتسجل ارتفاعًا بأكثر من مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض بحوالي 600 ألف برميل.وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 1.338 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 675 ألف برميل، بينما سجلت القراءة السابقة انخفاضًا بواقع 5.503 مليون برميل.وبالتزامن مع صدور البيانات، ارتفع خام برنت الآن بنسبة 0.5% إلى 77.95 دولارً للبرميل.فيما صعد خام تكساس بنحو 0.8% إلى 72.8 دولارً للبرميل.