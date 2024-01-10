صمت مبابي يدفع ريال مدريد صوب هالاند

2024-01-10 21:26:06 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة مدوية تتعلق بصفقة انتقال كيليان مبابي المحتملة إلى ريال مدريد.وارتبط اسم مبابي على مدار السنوات الماضية، بالانتقال لريال مدريد، لكن الصفقة لم تتم لأسباب مختلفة.وينتهي تعاقد مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، مما يعزز من فرص انتقاله لريال مدريد.ومع ذلك يحتاج ريال مدريد لأن يكون مبابي حاسمًا في موقفه؛ كي لا يتكرر ما حدث في صيف 2022، عندما كان لاعبًا حرًا واتفق على كل شيء مع الميرنجي، قبل تجديد عقده مع سان جيرمان.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن موقف مبابي الغامض حتى الآن، يدفع الريال للتفكير في صرف النظر عن ضم اللاعب.وكان ريال مدريد قد طالب مبابي بحسم موقفه، قبل يوم 15 يناير/ كانون الثاني الجاري.ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن تفيد بأن مبابي سيحسم قراره خلال الأيام الخمسة المقبلة، خاصة بعد تلميحات ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، حول معرفته بقرار اللاعب.وأكدت الصحيفة، أن ريال مدريد لن يقف عاجزًا هذه المرة ولن ينتظر حتى نهاية الموسم كما حدث في صيف 2022.وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة عدم إعلان مبابي موافقته على الانتقال للريال قبل يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، سيتم صرف النظر عن الصفقة، والاتجاه لضم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.ويملك هالاند عقدًا مع مانشستر سيتي، حتى صيف 2027، ووفقا لتقارير سابقة يحتوي هذا العقد على شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو.