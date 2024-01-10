معرض بغداد الدولي.. الاستثمار تتوقع تعزيز التعاون مع السعودية المشاركة كـ "ضيف شرف"

2024-01-10 21:52:06 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازتوقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية على ضوء مشاركتها بوفد ضخم في معرض بغداد الدولي بدورته لهذا العام والتي انطلقت اليوم، مشيدا بهذه المشاركة.وقال مكية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لطالما أكد أن التنمية الحقيقية تبدأ من الاستقرار والإصلاح الاقتصادي والمصرفي وهو ما يتحقق يوماً بعد آخر في العراق وانعكس بشكل إيجابي من خلال المباركة الضخمة للشركات المحلية والعربية والعالمية في معرض بغداد الدولي بدورته السابعة والأربعين".وأضاف، أن "السعودية تشارك كـ "ضيف شرف" بوفد ضخم وكانت هناك اجتماعات للهيئة الوطنية للاستثمار في السعودية ووِعدنا بأن تكون مشاركتهم بوفد كبير يضمالتجار ورجال الأعمال السعوديين لحضور فعاليات معرض بغداد الدولي الحالي وتكللت كل هذه الجهود وبالتنسيق مع وزارة التجارة، بحضور هذا الوفد الضخم".وتابع مكية أن "هذا التنسيق سينعكس على التعاون الاقتصادي وتكون هنالك لقاءات ضمن دورة اقتصادية حقيقية بين رجال الأعمال العراقيين والسعوديين وفي النهاية سيتم توقيع مذكرات تفاهم، وتكون منفعتها على المواطن العراقي مستقبلاً".وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم، معرض بغداد الدولي بدورته السابعة والأربعين.