ضبط 15 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد في ميناء أم قصر

2024-01-10 22:06:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط (15) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءً على المعلومات الواردة من مصادرنا الخاصة وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط (15) حاوية تحتوي (مواد كيماوية، سماك مجمدة، جهاز تبريد مركزي) جميعها مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها متجاوزة المدة القانونية على بقائها في الميناء دون مراجعة اصحاب العلاقة".وأضاف، أنه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لأتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة" .