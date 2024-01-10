خارطة طقس اليومين المقبلين بالعراق.. أمطار وثلوج في 10 محافظات

2024-01-10 22:59:03 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، عن فرص لهطول الأمطار قد تطال 10 محافظات يوم غد الخميس والجمعة.

وقال عطية في ايضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، إنه "تستمر حالة عدم الاستقرار في أجواء مدن البلاد وخصوصا الشمالية يوم الخميس، والاجواء غائمة في مدن الشمال والوسط واجزاء من مدن شرق البلاد وصحو الى غائمة جزئيا في باقي المدن".

وأوضح ان "فرص هطول الامطار ستكون في السليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وكركوك وديالى وواسط وميسان، (وربما تشمل شرق العاصمة بغداد وشرق الديوانية)".

وأكد أن "فرصا واردة لهطول الثلوج في شمال اربيل وشمال السليمانية ( كثيفة احيانا)"، مشيرا الى انه "يستمر نشاط الرياح الجنوبية الشرقية يوم الخميس في البصرة وميسان وواسط مثيرة للغبار على فترات".

واشار الى ان "حالة عدم الأستقرار تستمر يوم الجمعة، مع توسع نطاق الهطول لتشمل مناطق من غرب ووسط البلاد، بسبب اندفاع منخفض جوي جبهوي من جهة البحر المتوسط".

واشار الى انه "ماتزال فرص مدن الجنوب والفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد من الهطول ضعيفة ، عدا بعض المناطق المتفرقة".

ولفت الى انه "تستقر الاجواء منتصف الشهر مع برودة محسوسة وانخفاض درجات الحرارة واستقرار الرياح على الهبوب من الأتجاه الشمالي الغربي".