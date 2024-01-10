العمل: رئيس الوزراء أعفى المشمولين بالرعاية الاجتماعية من رسوم إصدار البطاقة الوطنية

2024-01-10 23:36:00 - المصدر: واع

بغداد – واعاكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعفى المشمولين بالرعاية الاجتماعية من رسوم إصدار البطاقة الوطنية.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل أحمد خلف لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "900 الف اسرة جديدة ادخلت الى الرعاية الاجتماعية"، مبينا أن "7 ملايين فرد شملوا بالرعاية الاجتماعية لغاية الآن".وأضاف، أن " 193 الف موظف متجاوز على الرعاية الاجتماعية"، مؤكدا أنه " سيتم اطلاق البحث الاجتماعي الاستردادي لجميع المشمولين".وتابع: "قد نصل الى نصف مليون متجاوز على الرعاية الاجتماعية"، لافتا الى أن "القوات الامنية سلمتنا لاول مرة قوائم المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية".وأشار إلى أن " موظفي وزارة التربية الاكثر تجاوزا على الرعاية الاجتماعية"، موضحا "نمتلك قاعدة بيانات متكاملة في الرعاية الاجتماعية".وتابع: "ضبطنا 23 شبكة لايهام المواطنين بالشمول بالرعاية الاجتماعية"، مبينا ان " اكثر من 2.7 مليون شخص واسرة قدموا على الرعاية الاجتماعية".ولفت الى ان " 80 الف متقاعد قدموا على الرعاية الاجتماعية"، منوها بان "نينوى هي اعلى محافظة بالتقديم على الرعاية الاجتماعية".وأكد أن " رئيس الوزراء اعفى المشمولين بالرعاية من رسوم اصدار البطاقة الوطنية"، مؤكدا "اطلقنا 2800 قرض للعاطلين عن العمل".خلف: "صرفنا منحة الطلبة لاكثر من 1.8 مليون طالب"، مبينا: "اطلقنا حملة طواف لارسال المشمولين بالرعاية الاجتماعية للديار المقدسة".