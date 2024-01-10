مقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم امرأة بحوادث مختلفة في 3 محافظات عراقية

2024-01-10 23:38:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم امرأة بحوادث مختلفة في محافظات بغداد وواسط والنجف.

وفي واسط، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "شجارا اندلع بين أصدقاء انتهى بإقدام أحدهم على طعن آخر بواسطة سكين حادة ما ادى الى وفاته ضمن ناحية الدبوني شمالي مدينة الكوت مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الشجار نشب بين الطرفين بسبب مبلغ مالي".

وبين المصدر، ان "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما نقلت الأجهزة الامنية جثة المجني عليه للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وفي النجف، افاد مصدر امني، بمقتل وإصابة شخصين بهجوم مسلح شمالي المحافظة.وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على شخصين في الطريق العام الرابط بين الحيرة والمناذرة غربي مدينة النجف مركز المحافظة، حيث أدى الهجوم لمقتل شخص وإصابة اخر بجروح بليغة".

وبين المصدر، ان "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما نقلت القوات الامنية الجثة للطب العدلي والمصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وفي بغداد، اشار مصدر أمني، الى أن "شجاراً نشب في منطقة الحرية، بين شخص مسلح وآخر برفقته امرأة تطور الى استخدام السلاح من قبل الأول الذي قام بإطلاق النار عليهما ما أسفر عن إصابته والمرأة التي برفقته بجروح".

وبين المصدر، أن "المسلح لاذ بالفرار إلى منطقة مجهولة، فيما تحقق الشرطة بالحادث" .

ولفت المصدر الى ان "الطرفين المصابين قاما بتسجيل شكوى ضد الشخص الذي اطلق النار عليهما والذي اتضح انه طليق المرأة المصابة".