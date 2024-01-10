2024-01-10 23:42:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (10 كانون الثاني 2024)، بان مسلحاً أصاب رجلاً وامرأة في منطقة الحرية ببغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شخصاً مسلحاً تشاجر مع شخص آخر برفقته امرأة تطورت الى استخدام السلاح من قبل الشخص المسلح وقام باطلاق النار عليهما ما أسفر عن اصابة الشخص الآخر والمرأة التي برفقته قبل ان يلوذ المهاجم بالفرار ضمن منطقة الحرية".

وأشار المصدر الى ان "المصابين (الرجل والمرأة) قاما بتسجيل شكوى ضد الشخص المسلح الذي اتضح انه طليق المرأة المصابة".