هيئة الاستثمار تعلن استئناف العمل بمشروع بسماية وتوزيع وجبة جديدة الشهر المقبل

2024-01-10 23:52:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، استئناف العمل بمشروع بسماية وتوزيع وجبة جديدة من الوحدات السكنية بين المستحقين الشهر المقبل.وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم عقد 33 اجتماعا مع الجانب الكوري لحل قضية مشروع بسماية"، مبينا انه "سيعاد العمل بمشروع بسماية بداية الشهر المقبل".وأضاف، أنه "سيتم توزيع الوحدات السكنية في بسماية على مستحقيها بداية الشهر المقبل"، مؤكدا أن "70 الف شخص تقدموا الكترونيا على مجمع بسماية".