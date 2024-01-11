اتحاد السلة العراقي يفرض عقوبات بحق جمهور زاخو ومحترف امريكي

2024-01-11 00:02:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اتخذ اتحاد كرة السلة العراقي، يوم الأربعاء، جملة قرارات على خلفية تداعيات مباراة الشرطة ومضيفه زاخو في محافظة دهوك.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن لجنة الحكام اجتمعت مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة بحضور رئيس لجنة الحكام وحكام مباراة ناديي زاخو والشرطة واطلعت على تقارير مشرف المباراة والمراقب الفني وحكام المباراة حول الأحداث التي جرت اثناء مباراة ناديي زاخو والشرطة في مدينة زاخو يوم أمس الثلاثاء.

ويأسف الاتحاد العراقي لكرة السلة، بحسب البيان، أن تنحى بعض التصرفات الى حالات الاعتداء غير المبرر والتصرفات البعيدة عن المواقف الإنسانية في التعامل مع قامات كبيرة من اللاعبين الدوليين الذين مثلوا العراق خير تمثيل في المحافل الدولية، مضيفا أنه لابد من الإشارة والاشادة بمواقف اداري ومدربي ولاعبي نادي زاخو في إعطاء مثل سامي في التعامل الإنساني مع فريق نادي الشرطة الذين ما لبثوا لاعبيهم من الاعتراف بالموقف النبيل وتقديم الشكر الى اداري ومدربي ولاعبي نادي زاخو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وتابع البيان، أنه بعد سماع كافة الآراء تقرر مايلي :

1- اعتماد نتيجة المباراة بفوز نادي الشرطة الرياضي على نادي زاخو بنتيجة (69-61).

2- فرض غرامة على لاعب نادي الشرطة المحترف الأمريكي (Lamont jones) مبلغ قدره (3.000.000) فقط ثلاثة ملايين دينار لا غيرها وعدم ترويج معاملة التعاقد معه في المواسم القادمة في الدوري العراقي .

3- حرمان جمهور نادي زاخو من حضور مباريات النادي الى نهاية الدوري الممتاز لهذا الموسم.

4- تقديم شكر وتقدير الى اداريي ومدربي ولاعبي نادي زاخو لتعاونهم في حماية فريق نادي الشرطة الرياضي.

ودعا الاتحاد العراقي لكرة السلة جميع الأندية الرياضية المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لأن تعمل على تجنب وقوع جمهورها بمثل هذه التصرفات خدمة لكرة السلة العراقية.

وأمس، غادر وفد نادي الشرطة لكرة السلة مدينة زاخو بعد تدخل رجال الأمن الذين رافقوا الوفد حتى خروجه من المدينة بسلام تجنباً لاعتداء جمهور زاخو عليهم، وذلك بعد احداث شغب الجمهور الذي رافق لقاء زاخو والشرطة ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.

وقد بدأت الشرارة الاولى للاحداث بعد حركة استفزازية لأحد لاعبي الشرطة المحترفين (الأمريكي Lamont jones) والذي أثارت سخط جمهور زاخو.