أنشيلوتي يعادل رقم زيدان مع ريال مدريد

2024-01-11 07:34:01 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إنجازا تاريخيا، خلال مواجهة أتلتيكو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه المباراة تحمل الرقم 263 لأنشيلوتي مع ريال مدريد في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية.وأصبح أنشيلوتي ثالث أكثر مدرب في التاريخ يقود مباريات ريال مدريد، بعد ميجيل مونيوز (605 مباريات)، وزين الدين زيدان (263 مباراة)، وأخيرا المدرب الإيطالي المخضرم الذي عادل رقم "زيزو" (263) مباراة مع الملكي.ويشارك في البطولة برشلونة (بطل الليجا)، وريال مدريد (بطل كأس الملك)، وأتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث بالليجا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).