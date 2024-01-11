آرسنال يقدم عرضا لمهاجم خيتافي

2024-01-11 08:38:01 - المصدر: واع

متابعة – واعأفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال يسعى لاستقدام أحد مهاجمي الدوري الإسباني في صفقة مفاجئة.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، قدم آرسنال عرضا قيمته 22 مليون جنيه إسترليني، لضم مهاجم خيتافي بورخا مايورال.وأضافت الصحيفة، أن خيتافي رفض عرض آرسنال، حيث يطلب 39 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن مهاجم ريال مدريد السابق.ويبحث مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، عن مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكان يسعى لضم الدولي الإنجليزي إيفان توني، لكن ناديه برينتفورد طلب 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.ويراقب آرسنال مهاجم خيتافي البالغ من العمر 26 عاما عن كثب، لا سيما وأنه سجل 12 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم.وسبق أن تم ربط مايورال بالنتقال إلى برينتفورد الصيف الماضي، لتعويض غياب توني بسبب الإيقاف الطويل، بينهما أبدى فولهام أيضا اهتمامه بخدمات اللاعب.