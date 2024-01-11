2024-01-11 08:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني العراقي، الخميس، إن وفد المنتخب سيغادر ابو ظبي الاماراتية ظهر اليوم متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة آسيا.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز ان "موعد إقلاع الطائرة سيكون بتمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتواجد البعثة العراقية".

واضاف ان "الفريق بأكمله جاهز ولا توجد اية اصابات في صفوف لاعبي المنتخب العراقي وجميعهم يتمتعون بمعنويات عالية وجاهزون للمنافسات القارية المقررة انطلاقها يوم غدٍ الجمعة".

وأوضح ان "المنتخب استعد بشكل مثالي للبطولة بإشراف الكادر التدريبي الاسباني وتواجد رئيس الاتحاد عدنان درجال الذي كان تواجده ايجابياً جداً من خلال رفع الروح المعنوية للاعبين وقد اجتمع بلاعبي المنتخب الوطني بمقر إقامته في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبل التوجه الى قطر".

ونقل عن درجال، تأكيده "أهمية الدخول في أجواء المنافسة الحقيقية مع الانضباط والالتزام في تأدية الواجبات التي يتلقونها من المدرب".

وأشار عماد إلى أن "المنتخب سيخوض أول مواجهاته في مستهل مشوارهم في البطولة يوم الاثنين المقبل امام المنتخب الاندونيسي".

وكانت القرعة التي جرت لمنتخبات اسيا في قطر أوقعت منتخب العراق في المجموعة الرابعة الى جانب فيتنام واندونيسيا واليابان.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات في كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل عن كل مجموعة المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.