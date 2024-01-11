ارتفاع  بأسعار خامي البصرة "الثقيل والمتوسط"

2024-01-11 08:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، يوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 1.96 دولار ليصل الى 70.77 دولار، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.96 دولار ليصل الى 73.32 دولار.

وارتفعت أسعار النفط العالمية مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة.