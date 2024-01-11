2024-01-11 09:41:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

ارتفعت أسعار خام البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، مع ارتفاع أسعار النفط العالمي

وصعدت أسعار خام البصرة الثقيل 1.96 دولار ليصل الى 70.77 دولار، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.96 دولار ليصل الى 73.32 دولار.

وارتفعت أسعار النفط العالمية مع تقييم الأسواق للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في مقابل الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي دفعت أسعار النفط للانخفاض بنحو 80 سنتا في الجلسة السابقة.