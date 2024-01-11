مصرع واصابة 5 معلمين بحادث سير مروع جنوبي العراق

2024-01-11 09:42:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في المثنى جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة 5 معلمين بحادث سير مروع شمال غربي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع اليوم، بين عجلتين على الطريق العام الرابط بين قضاء الرميثة والنجمي شمال غربي مدينة السماوة مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "الحادث أدى لمصرع معلمين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، ان " قوة امنية وطبية وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".