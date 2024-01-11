القبض على شخصين يحملان "كمية كبيرة" من المواد المخدرة شرقي بغداد

2024-01-11 09:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الناطق باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري





مفارز عمليات بغداد تلقي القبض على شخصين يحملان كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الكمالية





بعملية نوعية وجهد استخباري متميز، القت المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد القبض على متهمين اثنين في منطقة الكمالية كانا يحملان في سيارتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة وبعد التاكد من حيثيات الجرم احيل المتهمان الى الجهات الاختصاصية تمهيدا لاحالتهما الى القضاء لينالا جزائهما العادل.





يتبع....