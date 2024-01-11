بغداد.. تحرير فتاة واعتقال امرأتين داخل منزل وضبط كميات مخدرات

2024-01-11 09:56:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن قوة أمنية تمكنت من تحرير فتاة واعتقال امرأتين داخل منزل سكني في منطقة السيدية جنوبي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن معلومات وردت عن طريق مفرزة من خلية الخطف التابعة لقيادة عمليات بغداد بوجود فتاة مختطفة داخل منزل ضمن منطقة السيدية.

وأضاف، أن فريق عمل تم تشكيله على الفور باشراف قائد شرطة بغداد الكرخ ودوريات نجدة السيدية، وبعد مداهمة المنزل تم تحرير الفتاة المختطفة والقبض على امرأتين كانت داخل المنزل، مشيرا الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهن.

إلى ذلك قال الناطق باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز عمليات بغداد القت القبض على شخصين يحملان كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الكمالية.