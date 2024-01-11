2024-01-11 10:00:20 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد رئيس الهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قدم دعماً كبيراً لنجاح مهرجان المسرح العربي، مشيداً بحفاوة الاستقبال للمسرحيين العرب وبالافتتاح الكبير للمهرجان.وقال عبد الله، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يحتفي بالمسرحيين العرب القادمين إليه من كل الدول العربية بشكل غير عادي واستثائي، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قدم كل الدعم لإنجاح هذا المهرجان".وأضاف، أن "المسرحيين العراقيين أوفوا بالعهد من خلال هذا الافتتاح الضخم الكبير المهيب، الذي يدل على المضي بتقديم دورة استثنائية وفارقة لمهرجان المسرح العربي"، لافتا الى ان "هذا ليس بجديد على العراقيين المعروفين بالكرم ونبل الأخلاق والمواقف الكبيرة".وانطلقت فعاليات مهرجان المسرح العربي، مساء يوم أمس الأربعاء، بدورته الـ (14) على المسرح الوطني في بغداد، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وستستمر أعمال المهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح للفترة ما بين 10-18 كانون الثاني الجاري، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين.