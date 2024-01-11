مصرع واصابة 11 شخصا بينهم معلمون بحوادث سير مروعة جنوبي العراق

2024-01-11 10:06:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت مصادر امنية في المثنى والديوانية والبصرة جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمصرع وإصابة نحو 11 شخصا بينهم خمسة معلمين بحوادث سير مروعة بمناطق متفرقة من تلك المحافظات.

وذكر مصدر في المثنى لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير مروع وقع اليوم، بين عجلتين على الطريق العام الرابط بين قضاء الرميثة والنجمي شمال غربي مدينة السماوة مركز محافظة المثنى"، لافتا إلى أن "الحادث أدى لمصرع معلمين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، ان " قوة امنية وطبية وصلت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وفي الديوانية جنوبي العراق أيضا، أسفر حادث سير على طريق يربط المحافظة بالنجف عن وفاة ثلاث أشخاص.

وفي البصرة أقصى جنوبي العراق، أسفر حادث مروري في تقاطع المستشفى الجمهوري بالمحافظة فجر اليوم، عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم حالة حرجة.