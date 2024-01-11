أسعار الدولار تنخفض في اربيل وتستقر عند بغداد

2024-01-11 10:12:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، استقرارا مع أسعار أمس في أسواق العاصمة بغداد، فيما انخفضت قليلا في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 153900 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا، بينما بلغ الشراء 152750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجلت انخفاضا في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا، وسعر الشراء 153650 دينارا مقابل كل 100 دولار.