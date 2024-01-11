السجن 10 سنوات بحق عضوين بلجنة التنفيذ لمشروع انشاء سايلو تجميع الشعير في صلاح الدين

2024-01-11 10:20:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق عضوين من لجنة التنفيذ المباشر لمشروع انشاء سايلو تجميع الشعير في ناحية العلم عن ارتكابهما جريمة الاضرار بسوء نية بمصالح الجهة التي يعملان فيها.

وذكر اعلام مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" ان "المحكمة اصدرت حكمها بحقهما لقيامهما باختلاس مبالغ مالية وتسليمها الى المقاول بدون أي عقد ودون انجاز العمل".

وأضاف أن "الحكم بحقهما صدر استنادا لاحكام المادة 318 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".