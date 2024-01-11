2024-01-11 10:43:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف النائب السابق عن محافظة كركوك محمد البياتي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، عن خفايا ما اسماه "مثلث الشر" في العراق.

وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "جغرافية وادي الشاي في كركوك المعقدة وموقعه الاستراتيجي، جعلت نقطة جذب للخلايا المتطرفة منذ 2012 وبرزت فيه أولى مفارز داعش قبل ان تنتقل الى بعض المحافظات بعد حزيران 2014 اي اننا امام مثلث شر كبير".

واضاف، أن "وادي الشاي أبرز تهديد لأمن كركوك، لكنه بنفس الوقت مصدر تهديد للمحافظات المجاورة لأنه يقع ضمن مسارات جغرافية تستغل من قبل داعش في التسلل الى مناطق أخرى"، مؤكدا أن "الضربات الجوية اسهمت في الحد من خطورة خلاياه، بعد الفتك بأكثر من 40 من عناصرها الاجرامية بينهم قيادات خلال الاشهر الأخيرة".

وأشار البياتي الى، أن "انهاء خطر داعش في وادي الشاي يتضمن محور اساسي وهو المسك النهائي لكل مناطقه، ومنع اي فراغات مع دعم استخباري لكل المناطق المحيطة به، وقطع طرق التسلل ضمن محاور متعددة"، لافتا الى ان "انهاء داعش في وادي الشاي تعني تعزيز وتحصين امن من 4-5 محافظات بشكل مباشر".

وتقع منطقة وادي الشاي جنوب غرب بلدة داقوق على بعد نحو 40 كيلومتراً الى الجنوب من كركوك، ولا تزال خلايا داعش تنشط في تلك المنطقة الشاسعة.

وتتميز وادي الشاي بانها منطقة وعرة التضاريس وشهدت عمليات عسكرية مماثلة قامت بها القوات الأمنية العراقية.



