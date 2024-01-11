وطني اليد يفتتح مشاركته الآسيوية اليوم بمواجهة الهند

2024-01-11 10:54:11 - المصدر: واع

بغداد – واعيستهل منتخبنا الوطني بكرة اليد اليوم الخميس، مشواره في منافسات بطولة آسيا الـ (21) بلقاء نظيره الهندي في تمام الساعة الثالثة عصرا والتي تستضيف فعالياتها العاصمة البحرينية المنامة وتعد مؤهلة إلى بطولة العالم في كرواتيا والدنمارك والنرويــج 2025 .وكثف لاعبو منتخبنا من تمارينهم الخططية بواقع وحدتين صباحية ومسائية، وقد شملت تهيئة اللاعبين لتطبيق العديد من المفردات الفنية إلى جانب تأهيل المصابين لاسيما أن تلك التحركات الخططية جرت في القاعة الرياضية المخصصة لاحتضان مباريات منتخبنا بغية التكيف مع أجواء المنافسات وأرضية القاعة.ويخوض منتخبنا مباراته الثانية بعد غد السبت ضد منتخب السعودية ليختتم مباريات هذا الدور بمواجهة اليابان يوم الاثنين المقبل.