تظاهرتان في بغداد.. إحداها لبائعي الكيك والمعجنات (فيديو)

2024-01-11 11:18:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم عشرات الأشخاص، يوم الخميس، تظاهرتان في العاصمة بغداد لتقديم مطالبهم.

وأمام غرفة تجارة بغداد في شارع النهر وسط العاصمة، تظاهر العشرات ضد قرار منع استيراد المعجنات والحلويات والكيك.

ووصف المحتجون، هذا القرار بأنه غير منصف، وقاطع للأرزاق.

وتأتي تظاهرة تجار الكيك والمعجنات، بعد نحو أربعة أشهر على قرار اتخذه المجلس الوزاري للاقتصاد يقضي بحظر العصائر والمرطبات والكيك بأنواعه والمعجنات، خلال اجتماع عقده في السابع من آب 2023.

إلى ذلك تظاهر العشرات من شريحة الفاحصين المدنيين على وزارة الدفاع العراقية أو مايطلق عليهم (قائمة 399) امام مجلس الخدمة في بغداد، مطالبين إكمال إجراءات التعيين أسوة بأقرانهم الفاحصين.