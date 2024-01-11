2024-01-11 11:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضنت مدينة أربيل، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي الرابع للبحوث الطبية بمشاركة وزراء من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وكشف القائمون على المؤتمر أن عدد المشاركين يبلغ نحو 200 شخصية بينهم 13 عالماً متخصصاً باختصاصات دقيقة.

وقال المتحدث باسم المؤتمر نشوان كرخي، لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة اربيل شهدت انعقاد المؤتمر الرابع الدولي للبحوث الطبية ويحضره 13 عالماً وطبيباً من مختلف دول العالم، وهناك 200 شخصية مشاركة مهتمة بمجال الطب"، مبينا "لدينا اطباء مشاركين من داخل العراق ويستمر المؤتمر 3 أيام، يتوزع بين إلقاء البحوث و السيمنارات".

واضاف ان "وزير الصحة الاتحادي سيحضر المؤتمر اليوم مع وزراء الصحة والتخطيط والتعليم العالي في اقليم كوردستان"، مشيرا إلى أن "بعض المسؤولين سيحضرون المؤتمر وسيتم إلقاء كلمات من المسؤولين بشأن تبيان الخطط الصحية في العراق واقليم كوردستان وتشجيع العمل وتبادل الخبرات".