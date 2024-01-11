2024-01-11 11:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أثار لاعب الوسط الألماني لنادي ريال مدريد الإسباني، توني كروس، ردود فعل غاضبة بعد تدوينة نشرها عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، بعد تعرضه لصافرات استهجان من جانب جماهير ملعب "الأول بارك" في الرياض أثناء مباراة الريال وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

ودخل كروس بديلا لزميله الكرواتي لوكا مودريتش عند الدقيقة 67 لتبدأ بعض الجماهير الحاضرة بإطلاق صافرات الاستهجان عليه كلما لمس الكرة

وانتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لقيام الجماهير بالضحك عندما سقط كروس أثناء تمرير كرة في منتصف الملعب.

وبعد نهاية المباراة، كتب لاعب الوسط الألماني: "لقد كان الامر ممتعًا اليوم... جمهور رائع"، وهو ما اعتبره مستخدمو "إكس" أنه "سخرية" من إطلاق صافرات استهجان عليه.

ويعود سبب إطلاق الصافرات ضد كروس إلى تصريحاته التي انتقد فيها اللاعبين الذين اختاروا الذهاب للعب في الدوري السعودي الممتاز الصيف الماضي.





المصدر: وكالات



