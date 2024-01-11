الإطار يتحدث عن "شبه اتفاق" بشأن التغيير الجذري للمحافظين

2024-01-11 11:43:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، وجود شبه اتفاق سياسي على تغيير كل المحافظين بجميع المحافظات.

وقال القيادي في الإطار حسن فدعم، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك رغبة وشبه اتفاق ما بين كل القوى السياسية، بما في ذلك قوى ائتلاف إدارة الدولة، بتغيير كل المحافظين، بما في ذلك المحافظات السنية، والامر لا يقتصر فقط على محافظات الوسط والجنوب".

وأضاف فدعم ان "الرغبة السياسية هي بتجديد دماء كل المحافظين، خصوصاً ان بعض المحافظين مرت سنين طويلة على تسلمهم المنصب، ولهذا يجب اجراء التغيير"، مبينا ان "هذا الامر سيتم حسمه خلال حوارات ومفاوضات تشكيل الحكومات المحلية، ويحسم بشكل نهائي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات".

وتشهد قوى الاطار التنسيقي اختلافات في الرؤى بشأن تغيير جذري لجميع المحافظين بعد تشكيل الحكومات المحلية وفقا لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، فيما ترى بعض القوى ضرورة الابقاء على بعض المحافظين "الناجحين"، خصوصا وانهم حققوا اصواتا ومقاعد كبيرة في محافظاتهم.



