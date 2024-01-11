التربية تشرع بتطبيق النظام الالكتروني لاستلام معاملات التجديد للمؤسسات الأهلية

2024-01-11 11:44:00 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن شروعها بتطبيق النظام الإلكتروني لاستلام معاملات التجديد للمؤسسات الأهلية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في وزارة التربية شرعت في إطلاق النظام الإلكتروني المختص بتسيير معاملات التأسيس والتجديد للمؤسسات الأهلية للمرحلة الثانية، وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه مدير عام التعليم العام والأهلي والأجنبي سيف رحيم مع مسؤولي الشعب التابعة إلى المديريات العامة للتربية كافة"، مبينة أن "الاجتماع عُقِد بحضور مدير قسم التفتيش التربوي احمد ابراهيم شلاش".وأضافت أن "وزير التربية يُتابع عن كثب الاليات المتبعة في تنفيذ هذه البرامج والانظمة لمنع المخالفات التي قد تحصل أثناء المعاملات الورقية استكمالا للخطط الوزارية الداعمة للانظمة الإلكترونية في تسيير المعاملات تحقيقا للشفافية القصوى داخل المجتمع المؤسسي".