خلال ساعات مقبلة.. أمطار في مدن كوردستان وثلوج على جبالها

2024-01-11 11:54:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، يوم الخميس، هطول أمطار في عموم مناطق الإقليم وتساقط ثلوج على الجبال خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع هطول امطار متفرقة في عموم اقليم كوردستان خلال 48 ساعة المقبلة مع سماء غائمة كليا"، متوقعة أنها "ستكون خفيفة داخل المدن، ومتوسطة في المناطق الجبلية مع تساقط الثلوج".

واضاف ان "درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة ستكون كالاتي؛ اربيل 14 ، السليمانية 10 ، دهوك 10، كركوك 15، حلبجة 10 ، زاخو 10 ، كرميان 13".