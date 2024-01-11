2024-01-11 11:58:12 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد المخرج كاظم النصار، اليوم الخميس، ان تكريم الفنان بمهرجان المسرح العربي يعد حافزا كبيرا لأهميته العربية، لافتا الى ان العاصمة بغداد استطاعت ان تحتضن هذا المنجز المسرحي المميز.وقال النصار لوكالة الانباء العراقية (واع): "حصلت على جوائز وكرمت بالعديد من محافل كثيرة، لكن تكريمي بمهرجان المسرح العربي يأتي حافزاً كبيراً؛ لأهميته العربية"، مؤكداً ان "هذه المبادرة تعيد للفنان الثقة بالنفس وتؤشر قيمته الاجتماعية".واضاف ان "المسرح العراقي بين مد وجزر"، مبينا ان "العاصمة بغداد استطاعت ان تحتضن هذا المنجز المسرحي المميز، بقدوم أسماء راسخة من فنانين وباحثين عرب؛ ليشاهدوا الفن العراقي على أرضه ميدانياً؛ مما يخلق حالة إيجابية وتاثيرا ومنافسة".وأعرب النصار عن سعادته "بتكريم نخبة من الفنانين العراقيين، ضمن الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح، بالشراكة مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح".