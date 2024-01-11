محافظة بغداد تعلن المباشرة باستقبال المرشحين بصفة عقد (حارس ليلي)

2024-01-11 12:14:00 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، المباشرة باستقبال الدفعة الاولى من المرشحين بصفة عقد حارس ليلي.وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه وإشراف محافظ بغداد محمد جابر العطا،أعلنت محافظة بغداد المباشرة باستقبال الدفعة الأولى من المرشحين للتعاقد بصفة (حارس ليلي) وبعدد 778 مرشحاً للتعاقد".ودعت المحافظة وفقا للبيان، "المرشحين الذين ظهرت اسماؤهم في القوائم المنشورة الحضور الى ديوان محافظة بغداد في الصالحية ضمن أيام الدوام الرسمي ابتداءً من الأحد الموافق 14 / 1 / 2024 ولغاية الأحد الموافق 28/ 2 / 2024 ممن شملهم قرار مجلس الوزراء المرقم (23703) لسنة 2023 والمتضمن تخصيص ( 20,666) درجة وظيفية لغرض استلام كود إدخال البيانات الخاص بكل مرشح للتعاقد، ليتسنى لهم ملء بياناتهم عبر منصة أور الألكترونية التابعة الى رئاسة الوزراء/ حال إطلاق الاستمارة الإلكترونية".