بتوجيه رئيس الوزراء.. وزارة الشباب تنهي مسودة تعديل موازنات الاتحادات الرياضية

2024-01-11 12:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إكمال مسودة تعديل وزيادة موازنات الاتحادات الرياضية بحسب ما وجه به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعماً لحركة الرياضة في العراق .

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" وزارة الشباب وبتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدرت أمراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الشباب والرياضة ويمثلها المتحدث (موفق عبد الوهاب ) وعضوية الأمين المالي للجنة الأولمبية احمد صبري، ورئيس اتحاد التجذيف عبد السلام صبري ممثلاً عن الاتحادات الاولمبية، وعادل عيدان ممثلاً للاتحادات غير الاولمبية لدراسة مشروع زيادة موازنات الاتحادات الرياضية ".

وأضاف عبد الوهاب أن" اللجنة قامت على مدى عشرة أيام بعقد ثلاثة اجتماعات لمناقشة المشروع وتم وضع المسودة النهائية وتقديمها الى دائرة الشؤون المالية والإدارية والقانونية في الوزارة، لترفع بعدها الى وزارة المالية ".