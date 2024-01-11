تفاصيل جديدة عن هجوم المطعم ببغداد.. الضحية سوري الجنسية

2024-01-11 12:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول الهجوم المسلح الذي استهدف مطعما بمنطقة الشعب شمال العاصمة بغداد، وأودى بحياة أحد الأشخاص.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن الشخص الذي قتل صباح اليوم نتيجة الهجوم المسلح على المطعم يحمل الجنسية السورية، مشيراً إلى ضبط عجلة بداخلها سلاح نوع كلاشنكوف متروكة ضمن مقتربات الحادثة.

وتابع، أنها ذات العجلة والسلاح الذي نفذ الهجوم ضمن منطقة الشعب.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم، باتجاه مطعم ضمن منطقة الشعب، شمال بغداد، ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، فيما لاذ المسلحون بالفرار.