كشف تفاصيل الهجوم المسلح على مطعم ببغداد.. الضحية يحمل الجنسية السورية

2024-01-11 12:45:37 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس (11 كانون الثاني 2024)، تفاصيل الهجوم المسلح على مطعم في منطقة الشعب بالعاصمة بغداد، فيما أفصح عن هوية الضحية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الشخص الذي قُتل صباح اليوم نتيجة الهجوم المسلح على المطعم، يحمل الجنسية السورية".

وأضاف، انه "تم ضبط عجلة متروكة بداخلها سلاح نوع كلاشنكوف متروكة ضمن مقتربات الحادثة"، مبينا انها "نفس العجلة والسلاح الذي نفذ الهجوم ضمن منطقة الشعب".

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أبلغ مصدر أمني "بغداد اليوم"، إن "هجوماً مسلحاً استهدف مطعما بمنطقة الشعب في بغداد، ادى الى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".



